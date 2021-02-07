Баскетболист «Бруклин Нетс» Джеймс Харден отреагировал на снятие с игры и помещение Кевина Дюранта на карантин.



«Мы проходим тесты каждый день. Он был отрицательным, так что не понимаю, в чём проблема. Если бы он заболел, то матч пришлось бы отложить. Если мы говорим об отслеживании контактов, он был рядом со всеми нами, поэтому не понимаю, почему ему не разрешили играть, затем разрешили, а затем снова убрали с паркета», — приводит слова Джеймса Хардена HoopsRumors.



В пятницу заразившийся коронавирусом сотрудник «Бруклина» три раза ездил с Дюрантом на автомобиле: в тренировочный центр, домой после тестирования и на арену на матч. Оба во время поездок не носили маску. Ранее Дюрант начал матч с «Торонто Рэпторс» на скамейке запасных из-за неубедительного теста на COVID-19 у сотрудника клуба. Позже тест сотрудника показал положительный результат, что привело к снятию Дюранта с матча прямо во время третьей четверти.



Дюрант и организация «Нетс» недовольны решением НБА. Дюрант призывал лигу выпустить его на свободу, поскольку не видит в своих действиях ничего серьёзного. Дюрант перенёс коронавирус прошлой весной.