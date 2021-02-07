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ЦСКА впервые в истории проиграл «Калеву», растеряв преимущество "+14" в четвёртой четверти

ЦСКА впервые в истории проиграл «Калеву», растеряв преимущество "+14" в четвёртой четверти
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Москве в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал таллинский «Калев».

Первая четверть прошла под диктовку хозяев паркета, выигравших отрезок с разницей в четыре очка — 25:21 Во второй четверти сильнее также оказались игроки ЦСКА, которые к большому перерыву довели преимущество до семи очков.

В третьей десятиминутке отрыв «армейцев» вырос до 11 очков. В заключительной четверти в какой-то момент ЦСКА удалось увеличить преимущество до 14 очков, однако вскоре после этого «Калеву» удалось совершить рывок и сравнять счёт, а в концовке и вовсе вырвать победу у ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 107:1-02 в пользу «Калева».

Самым результативным в составе победителей стал Маркус Кин, набравший 26 очков. В составе ЦСКА 38 очков на счету Дэррана Хиллиарда.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
102 : 107
Калев
Таллин, Эстония
ЦСКА: Хиллиард - 38, Джеймс - 19, Боломбой - 15, Фойгтман - 11, Ухов - 6, Хэкетт - 5, Стрелниекс - 4, Курбанов - 3, Антонов - 1, Кочергин, Хоменко
Калев: Кин - 26, Кемп - 24, Ёэсаар - 21, Льюис - 11, Нургер - 9, Томас - 7, Дорбек - 5, Джуканович - 2, Курбас - 2, Кауфманис, Сокк, Хермет
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