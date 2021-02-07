ЦСКА впервые в истории проиграл «Калеву», растеряв преимущество "+14" в четвёртой четверти

В Москве в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА принимал таллинский «Калев».



Первая четверть прошла под диктовку хозяев паркета, выигравших отрезок с разницей в четыре очка — 25:21 Во второй четверти сильнее также оказались игроки ЦСКА, которые к большому перерыву довели преимущество до семи очков.



В третьей десятиминутке отрыв «армейцев» вырос до 11 очков. В заключительной четверти в какой-то момент ЦСКА удалось увеличить преимущество до 14 очков, однако вскоре после этого «Калеву» удалось совершить рывок и сравнять счёт, а в концовке и вовсе вырвать победу у ЦСКА. Итоговый счёт встречи — 107:1-02 в пользу «Калева».



Самым результативным в составе победителей стал Маркус Кин, набравший 26 очков. В составе ЦСКА 38 очков на счету Дэррана Хиллиарда.