Димитрис Итудис объяснил первое в истории поражение ЦСКА от «Калева»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итоги матча Единой лиги ВТБ с «Калевом» (102:107).

«Поздравляю «Калев». У нас были моменты, но мы, очевидно, перегружены, нам сейчас непросто. Мы несколько раз добирались до двузначного лидерства: «+14» было самым большим, мы также вели «+12», «+10», пару раз «+11». Соперники здорово атаковали, бросали без давления и смогли выиграть. Понятно, что проблема не только в баскетболе, ведь мы тоже набрали много очков. Во второй и третьей четвертях в последнее время мы проваливаемся из-за всего, что нам приходится проходить на площадке и внутри команды. Всё это отражается на игре. Определенно, сейчас у нас один из самых сложных месяцев, но нам нужно держаться, верить в будущее, особенно когда вернутся в строй травмированные и мы соберемся все вместе», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.