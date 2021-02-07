Главный тренер «Калева»: какие могут быть мнения, когда мы обыграли ЦСКА?
Главный тренер «Калева» Робертс Штельмахерс поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (107:102), отметив, что этот успех может стать переломным для многих игроков с психологической точки зрения.
«Какие могут быть мнения, когда мы обыграли ЦСКА? Хочу сказать «спасибо» всем игрокам, они боролись за каждый метр на площадке с первой минуты и до конца. Для некоторых игроков это будет большой шаг вперёд психологически, они могут стать лучше, достичь чего-то с нормальной работой. Очень рад за них. Для меня – большой день, для них тоже», — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, ЦСКА, с учётом всех турниров, потерпел четвёртое поражение кряду.
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