Стефен Карри поделился мнением о Луке Дончиче

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» прокомментировал игру словенца Луки Дончича.

«Он всегда держит себя под контролем. Против него трудно защищаться. Он просто оттачивает свою игру и показывает это со своего первого сезона в лиге. С тех пор он стал лучше, и кто знает, насколько высок его потолок. Сейчас он играет на элитном уровне», – приводит слова Карри инсайдер Ник Фриделл на своей странице в «Твиттере».



Напомним, «Маверикс» на домашней площадке обыграли «Уорриорз» со счётом 134:132. Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс именно Дончич, отметившийся дабл-даблом – 42 очка, 7 подборов и 11 передач.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал Карри, на его счету 57 очков, а также 2 подбора и 5 передач.