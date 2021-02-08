Стефен Карри поделился мнением о Луке Дончиче

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» прокомментировал игру словенца Луки Дончича.
«Он всегда держит себя под контролем. Против него трудно защищаться. Он просто оттачивает свою игру и показывает это со своего первого сезона в лиге. С тех пор он стал лучше, и кто знает, насколько высок его потолок. Сейчас он играет на элитном уровне», – приводит слова Карри инсайдер Ник Фриделл на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Маверикс» на домашней площадке обыграли «Уорриорз» со счётом 134:132. Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс именно Дончич, отметившийся дабл-даблом – 42 очка, 7 подборов и 11 передач.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал Карри, на его счету 57 очков, а также 2 подбора и 5 передач.
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