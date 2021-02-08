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«Юта» установила рекорд НБА

«Юта» установила рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА баскетболисты «Юты Джаз» в гостях обыграли «Индиану Пэйсерс» со счётом 103:95, одержав 15-ю победу в последних 16 встречах и установив новый рекорд НБА.

«Игроки «Юты» реализовали свой 400-й трёхочковый бросок в сезоне во время матча с «Пэйсерс». Чтобы достичь этой отметки, команде понадобилось 24 матча, на один меньше, чем «Хьюстон Рокетс» в сезоне-2019/2020. Это самая быстрая серия в истории НБА», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист Джастин Кубатко.

Лучшим в составе команды из Солт-Лейк-Сити во встрече с «Пэйсерс» стал защитник Донован Митчелл, остановившийся в шаге от трипл-дабла — 27 очков, 9 подборов и 11 передач. Мощный дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов оформил центровой Руди Гобер.

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