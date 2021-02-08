Станислав Ерёмин поделился мнением о том, что сейчас происходит с ЦСКА

Заслуженный тренер России Станислав Ерёмин после поражения московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом» (102:107) поделился мнением о происходящем в «армейском» клубе.

«Конечно, из-за травм ЦСКА сейчас испытывает серьёзные кадровые проблемы. Но моё мнение, несмотря на это, «армейцы» не имеют права так играть и проигрывать «Калеву». Мне кажется, в данном случае где-то сказались недостаток настроя и мотивации, а, может быть, какие-то внутренние проблемы. Даже более того, эти проблемы действительно чувствуются.

Нельзя сказать, что «армейцы» не старались, но на победу так не играют. Считаю, что внутри команды должен быть жёсткий разговор. Это профессионалы, и они не имеют права опускаться ниже определённого уровня. Видно, что команде не хватает эмоций. Почему? На этот вопрос должны ответить те, кто работают с командой», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».