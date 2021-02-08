Массовая драка во время матча НБА. Полиция не могла остановить её более 2 минут. Видео

Во время матча регулярного чемпионата НБА между «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс» на одной из трибун произошла массовая драка болельщиков.



«Что удивительно, службе безопасности и полиции потребовалось около двух минут, чтобы остановить драку на арене. Тем, кто не присутствовал на игре «Спёрс» и «Рокетс», будет интересно узнать, что там находилось 12 или более представителей правоохранительных органов. Что ещё хуже, почти все были без масок. Это весьма прискорбно, учитывая, что Техас занимает второе место по количеству случаев COVID-19 в США», — сообщает Clutch Points.



Матч закончился победой «Спёрс» со счётом 111:106.

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