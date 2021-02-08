Майк Джеймс покинул расположение ЦСКА и отправился в США по личным причинам
Пресс-служба московского ЦСКА сообщила, что защитник Майк Джеймс покинул расположение команды и отправился в США по личным причинам.
«Защитник Майк Джеймс вынужденно покинул расположение нашей команды и отправился в США. В семье баскетболиста случилось ещё одно несчастье, которое потребовало его присутствия. Выражаем Майку наши глубокие соболезнования», — говорится на сайте ЦСКА.
Напомним, после матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» (83:89) у защитника возник конфликт с главным тренером Димитрисом Итудисом. За несколько дней до этого у Джеймса умер дед, который его вырастил. Баскетболист не получил разрешения на поездку в США. В СМИ появилась информация, что ЦСКА может расторгнуть контракт с игроком.
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