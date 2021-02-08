Президент ЦСКА прокомментировал текущее положение клуба и анонсировал трансфер на неделе

Президент и генеральный директор ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о сложной ситуации, в которой оказался московский клуб, назвав поражение от «Калева» позорным. Также функционер анонсировал трансфер центрового.



«Всем очевидно, что команда находится в кризисе, вероятно, даже более серьёзном, чем предполагалось. Летнее сокращение бюджета привело к тому, что наш состав получился не столь глубоким, как обычно. Ещё в начале сезона я отмечал, что любые травмы будут выбивать нас из колеи, пока не было повреждений, всё работало почти идеально, но сейчас мы потеряли трёх очень значимых исполнителей и объективно «просели» по качеству игры и результату. Нравится это кому-то или нет, но вторая пятёрка волей обстоятельств стала первой, и она не готова всегда приносить положительный результат.

Уровень Единой лиги ВТБ сильно вырос, сейчас уже никто не может побеждать в «эконом-режиме», к тому же нам просто не хватает сил, не успеваем восстанавливаться в плотном графике. Проигрывать дома «Калеву» очень неприятно, сложно понять, как можно пропустить в четвёртой четверти 39 очков, это позорный и ужасный день для клуба, но сейчас нет иного пути, кроме как терпеть и работать.

Волшебным образом наши проблемы не решатся, нет такого способа. Надо быть готовыми к тому, что, пока не вернутся травмированные игроки, команду будет лихорадить, это надо принять, как бы неприятно это ни звучало, впереди непростые дни и, возможно, даже недели, но мы постараемся справиться. Вдобавок ко всем игровым проблемам в семье Майка Джеймса случилось ещё одно несчастье, и он вынужден улететь в США. Что касается поиска центрового, мы близки к выбору, вопрос решится в течение недели», — приводит слова Ватутина ТАСС.