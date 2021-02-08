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Назван фаворит на обмен Лонзо Болла

Назван фаворит на обмен Лонзо Болла
Баскетбол / НБА 0

Согласно информации обозревателя Мэтта Мура, «Чикаго Буллз» является главным претендентом на обмен разыгрывающего защитника Лонзо Болла из «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Многочисленные источники в НБА сообщают, что «Чикаго» пока является наиболее вероятным местом для переезда Лонзо Болла. Это основано на нескольких факторах, в том числе на предпочтении самого игрока и его агента. Менеджмент «Буллз» готов сделать ход, и «Пеликанс» открыты для обсуждения», — приводит слова Мура Parlons Basket.

Напомним, Лонзо и Джей Джей Редик доступны для обмена. 22-летний разыгрывающий провёл в НБА три сезона. Первые два года Болл выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», которые обменяли его в межсезонье-2019 в «Пеликанс» на Энтони Дэвиса.

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