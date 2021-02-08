Мэджик Джонсон и звёзды НБА отреагировали на победу Тома Брэди в Супербоуле

Многие звёзды НБА отреагировали на победу «Тампа-Бэй Бакканирс» и квотербека команды Тома Брэди в Супербоуле. «Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула, а Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень.
«Том потрясающий!» — написал завершивший карьеру в НБА Дуэйн Уэйд.
«Брэди величайший», — отметил разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг.
«Называйте это Томобрэдибоулом», — написал в «Твиттере» атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.
Не обошлось и без реакции от легенды НБА Мэджика Джонсона.
«Должен признать, я переключил, потому что игра была скучной и разочаровывающей», — написал Джонсон.
Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.
- 8 февраля 2021
-
19:57
-
19:00
-
17:46
-
16:33
-
15:25
-
15:09
-
14:55
-
13:29
-
13:16
-
12:28
-
11:49
-
11:13
-
10:58
-
10:32
-
09:55
-
09:40
-
09:22
-
09:07
-
08:49
-
08:47
-
08:39
-
00:45
- 7 февраля 2021
-
23:40
-
22:45
-
21:43
-
21:02
-
19:58
-
18:32
-
17:54
-
17:48
-
17:29
-
15:59
-
14:43
-
13:57
-
12:57