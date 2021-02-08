Мэджик Джонсон и звёзды НБА отреагировали на победу Тома Брэди в Супербоуле

Многие звёзды НБА отреагировали на победу «Тампа-Бэй Бакканирс» и квотербека команды Тома Брэди в Супербоуле. «Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула, а Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень.



«Том потрясающий!» — написал завершивший карьеру в НБА Дуэйн Уэйд.



«Брэди величайший», — отметил разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг.



«Называйте это Томобрэдибоулом», — написал в «Твиттере» атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.



Не обошлось и без реакции от легенды НБА Мэджика Джонсона.



«Должен признать, я переключил, потому что игра была скучной и разочаровывающей», — написал Джонсон.



Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.