Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мэджик Джонсон и звёзды НБА отреагировали на победу Тома Брэди в Супербоуле

Мэджик Джонсон и звёзды НБА отреагировали на победу Тома Брэди в Супербоуле
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Многие звёзды НБА отреагировали на победу «Тампа-Бэй Бакканирс» и квотербека команды Тома Брэди в Супербоуле. «Тампа» на своём поле обыграла «Канзас-Сити Чифс» (31:9), став победителем 55-го Супербоула, а Брэди завоевал свой седьмой чемпионский перстень.

«Том потрясающий!» — написал завершивший карьеру в НБА Дуэйн Уэйд.

«Брэди величайший», — отметил разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трэй Янг.

«Называйте это Томобрэдибоулом», — написал в «Твиттере» атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум.

Не обошлось и без реакции от легенды НБА Мэджика Джонсона.

«Должен признать, я переключил, потому что игра была скучной и разочаровывающей», — написал Джонсон.

Брэди является абсолютным рекордсменом в истории по количеству чемпионских перстней. Предыдущие шесть титулов 43-летний квотербек завоевал в составе «Нью-Инглэнд Пэтриотс», за которых выступал 19 лет. В 2019 году Брэди на правах свободного агента перешёл в «Бакканирс» и с первой попытки стал чемпионом вместе с новой командой.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021