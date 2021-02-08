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«Бруклин» совершил трансфер на усиление передней линии

«Бруклин» совершил трансфер на усиление передней линии
Баскетбол / НБА 0

Команда НБА «Бруклин Нетс» согласовала контракт с тяжёлым форвардом Ноа Вонле, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в «Твиттере».

К нынешнему сезону Вонле готовился в составе «Чикаго», однако был отчислен из команды. У Вонле был негарантированный контракт с «Чикаго», который набрал 15 игроков на гарантированных соглашениях. Заражение баскетболиста коронавирусом ускорило процесс отчисления.

Минувший сезон баскетболист начинал в составе «Миннесота Тимбервулвз». Там в 29 матчах он набирал 4,1 очка и собирал 4,0 подбора. В ходе регулярного чемпионата он был выменян в «Денвер Наггетс».В составе «Денвера» он записал себе в актив ещё семь матчей, набирая в них 1,9 очка и совершая 1,1 подбора.

Вонле — девятый номер драфта-2014.

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