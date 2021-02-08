«Бруклин» совершил трансфер на усиление передней линии
Команда НБА «Бруклин Нетс» согласовала контракт с тяжёлым форвардом Ноа Вонле, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в «Твиттере».
К нынешнему сезону Вонле готовился в составе «Чикаго», однако был отчислен из команды. У Вонле был негарантированный контракт с «Чикаго», который набрал 15 игроков на гарантированных соглашениях. Заражение баскетболиста коронавирусом ускорило процесс отчисления.
Минувший сезон баскетболист начинал в составе «Миннесота Тимбервулвз». Там в 29 матчах он набирал 4,1 очка и собирал 4,0 подбора. В ходе регулярного чемпионата он был выменян в «Денвер Наггетс».В составе «Денвера» он записал себе в актив ещё семь матчей, набирая в них 1,9 очка и совершая 1,1 подбора.
Вонле — девятый номер драфта-2014.
Рекомендуем вам
- 8 февраля 2021
-
19:57
-
19:00
-
17:46
-
16:33
-
15:25
-
15:09
-
14:55
-
13:29
-
13:16
-
12:28
-
11:49
-
11:13
-
10:58
-
10:32
-
09:55
-
09:40
-
09:22
-
09:07
-
08:49
-
08:47
-
08:39
-
00:45
- 7 февраля 2021
-
23:40
-
22:45
-
21:43
-
21:02
-
19:58
-
18:32
-
17:54
-
17:48
-
17:29
-
15:59
-
14:43
-
13:57
-
12:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам