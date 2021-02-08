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«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки», забив победный бросок на последней секунде

«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки», забив победный бросок на последней секунде
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
Аудио-версия:

В Химках завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Локомотив-Кубань».

Первая четверть встречи осталась за гостями — 28:19. К большому перерыву краснодарский клуб повёл с преимуществом в 13 очков.

В третьем игровом отрезке хозяевам паркета удалось совершить рывок в шесть очков и сократить отставание. В заключительной четверти, за семь секунд до конца встречи, «Химкам» удалось сравнять счёт, однако мене чем за секунду до конца встречи бросок Найджела Уильямс-Госса принёс победу краснодарцам — 92:90.

Посмотреть видео можно на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига».

Самыми результативными в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, набравший 24 очка. 21 очков на свой счёт записал Кевин Херви. В составе хозяев паркета дабл-дабл из 27 очков и 10 передач оформил Алексей Швед.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 февраля 2021, понедельник. 19:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
90 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Химки: Швед - 27, Мики - 20, Моня - 12, Тимма - 10, Макколум - 7, Валиев - 6, Зайцев - 4, Воронов - 2, Понкрашов - 2, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Клюев
Локомотив-Кубань: Кузминскас - 24, Херви - 21, Гордон - 12, Каммингс - 11, Уильямс-Госс - 11, Калинов - 6, Калниетис - 5, Ильницкий - 2, Долинин, Емченко, Мартюк, Мотовилов
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