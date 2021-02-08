«Локомотив-Кубань» обыграл «Химки», забив победный бросок на последней секунде

В Химках завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Локомотив-Кубань».



Первая четверть встречи осталась за гостями — 28:19. К большому перерыву краснодарский клуб повёл с преимуществом в 13 очков.



В третьем игровом отрезке хозяевам паркета удалось совершить рывок в шесть очков и сократить отставание. В заключительной четверти, за семь секунд до конца встречи, «Химкам» удалось сравнять счёт, однако мене чем за секунду до конца встречи бросок Найджела Уильямс-Госса принёс победу краснодарцам — 92:90.

Посмотреть видео можно на канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига».

Самыми результативными в составе победителей стал Миндаугас Кузминскас, набравший 24 очка. 21 очков на свой счёт записал Кевин Херви. В составе хозяев паркета дабл-дабл из 27 очков и 10 передач оформил Алексей Швед.