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Дрэймонд Грин: очень умное решение, которое в итоге оказалось чертовски глупым

Дрэймонд Грин: очень умное решение, которое в итоге оказалось чертовски глупым
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин после матча регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» прокомментировал эпизод, случившийся за 8,2 секунды до конца встречи при счёте 100:103.

Грин подумал, что защитник «Спёрс» Деррик Уайт сфолит на нём сразу после ввода мяча в игру, поэтому бросил дальний трёхочковый в надежде заработать три штрафных. Однако мяч после отскока от щита оказался у Демара Дерозана.

«Мне кажется, что это был самый умный глупый поступок в истории. Никто этого не ожидал. Очень умное решение, которое в итоге оказалось чертовски глупым», – сказал на послематчевой пресс-конференции Грин.

«Спёрс» обыграли «Уорриорз» со счётом 105:100. Лучшими в составе победителей стали Деджанте Мюррей (27 очков и 10 подборов), Дерозан (21 очко и 10 передач) и Якоб Пёлтль (14 очков и 11 подборов).

У «Уорриорз» самыми результативными в матче были Стефен Карри (32 очка), Келли Убре (24 очка) и Эндрю Уиггинс (11 очков).

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