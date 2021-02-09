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Леброн Джеймс установил два впечатляющих рекорда НБА

Леброн Джеймс установил два впечатляющих рекорда НБА
Баскетбол / НБА 0
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» оформил свой 9-й трипл-дабл после того, как ему исполнилось 35 лет. Он установил новый рекорд лиги для игроков в таком возрасте, сообщается в «Твиттере» StatMuse.

Игроки НБА, оформившие наибольшее количество трипл-даблов после 35 лет:

Леброн Джеймс – 9
Джейсон Кидд – 8
Пол Пирс – 3
Пау Газоль – 3.

Игроки НБА, оформившие наибольшее количество трипл-даблов после своего 18-го сезона:

Леброн Джеймс – 3
Коби Брайант – 2
Тим Данкан – 1
Карл Мэлоун – 1.

«Лейкерс» в овертайме обыграли «Оклахому» со счётом 119:112. Леброн набрал 28 очков, совершил 14 подборов и отдал 12 передач. У «Тандер» самыми результативными на паркете были Шей Гилджес-Александер (29 очков и 10 передач) и Дариус Базли (21 очко и 16 подборов)

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