Леброн Джеймс установил два впечатляющих рекорда НБА

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» оформил свой 9-й трипл-дабл после того, как ему исполнилось 35 лет. Он установил новый рекорд лиги для игроков в таком возрасте, сообщается в «Твиттере» StatMuse.



Игроки НБА, оформившие наибольшее количество трипл-даблов после 35 лет:

Леброн Джеймс – 9

Джейсон Кидд – 8

Пол Пирс – 3

Пау Газоль – 3.



Игроки НБА, оформившие наибольшее количество трипл-даблов после своего 18-го сезона:

Леброн Джеймс – 3

Коби Брайант – 2

Тим Данкан – 1

Карл Мэлоун – 1.



«Лейкерс» в овертайме обыграли «Оклахому» со счётом 119:112. Леброн набрал 28 очков, совершил 14 подборов и отдал 12 передач. У «Тандер» самыми результативными на паркете были Шей Гилджес-Александер (29 очков и 10 передач) и Дариус Базли (21 очко и 16 подборов)