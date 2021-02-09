Кендрик Перкинс назвал лучшую команду НБА, рядом с которой даже близко никто не стоит

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» является лучшей командой лиги на данный момент.



«У «Лейкерс» лучшая команда в лиге, никто даже близко не стоит рядом. Насколько сильная её глубина, можно убедиться на одном факте. Ветеран Уэсли Мэттьюз сначала не играл по решению тренера, а в последней встрече он выходит со скамейки и показывает продуктивный баскетбол на обоих концах площадки», – написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».



«Лейкерс» в последнем матче в овертайме обыграли «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 119:112. В составе команды из Лос-Анджелеса трипл-дабл (28 очков, 14 подборов и 12 передач) оформил Леброн Джеймс. Мэттьюз набрал 16 очков, сделал 3 подбора, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот.