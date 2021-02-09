Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кендрик Перкинс назвал лучшую команду НБА, рядом с которой даже близко никто не стоит

Кендрик Перкинс назвал лучшую команду НБА, рядом с которой даже близко никто не стоит
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» является лучшей командой лиги на данный момент.

«У «Лейкерс» лучшая команда в лиге, никто даже близко не стоит рядом. Насколько сильная её глубина, можно убедиться на одном факте. Ветеран Уэсли Мэттьюз сначала не играл по решению тренера, а в последней встрече он выходит со скамейки и показывает продуктивный баскетбол на обоих концах площадки», – написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».

«Лейкерс» в последнем матче в овертайме обыграли «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 119:112. В составе команды из Лос-Анджелеса трипл-дабл (28 очков, 14 подборов и 12 передач) оформил Леброн Джеймс. Мэттьюз набрал 16 очков, сделал 3 подбора, 1 передачу, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021