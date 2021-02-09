Кевин Гарнетт объяснил, почему звёзды прошлой эпохи не смогли бы играть в современной НБА

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился мнением о современной лиге.



«Игра сейчас совсем на другом уровне. Выйдите на площадку, пробегите от одного угла до другого, резко остановились и бросьте трёхочковый. Повторите это 10 раз, а потом оцените, насколько вы устали. Современные игроки делают это на протяжении 48 минут. Не думаю, что парни, выступавшие в НБА 20 лет назад, смогли бы играть в нынешний баскетбол.



Раньше игроки контролировали соперника руками, сейчас это запрещено, что делает защиту почти невозможной. Можете представить, чтобы Майкла Джордана не придерживали? Нет. Теперь атакующих нельзя трогать, у них появилась огромная свобода действий. Если у вас есть изобретательность и амбиции, вы сможете стать отличным игроком в современной лиге.

Не уверен, что даже защитники, выступавшие 20 или 30 лет назад, смогли ли бы играть в нынешней НБА. Она изобретательная, состязательная, наглая. Какой-нибудь засранец сделает кроссовер и уложит тебя на паркет. Баскетбол сейчас находится в полном порядке», – цитирует Гарнетта The New York Times.