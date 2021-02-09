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Названы участники конкурса трёхочковых в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Названы участники конкурса трёхочковых в Матче звёзд Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ на официальном сайте объявила участников конкурса трёхочковых бросков, который пройдёт в рамках Матча всех звёзд на «ВТБ Арене» 14 февраля.

Участники конкурса трёхочковых бросков в Матче звёзд Единой лиги ВТБ:

Артём Комолов («Нижний Новгород») — 49,4% (41/83)
Михаил Кулагин («Енисей») — 41,0% (32/78)
Айзея Канаан (УНИКС) — 44,1% (41/93)
Джеремайя Хилл («Астана») — 36,0% (36/100).

Конкурс снайперов пройдёт по классической схеме. У каждого участника будет одна минута, чтобы пройти пять стоек, в каждой из которых будет по 5 мячей (4 обычных, 1 – «манибол», ценность которого два очка). В финал конкурса выходят два лучших снайпера, которые между собой определят победителя конкурса. При равных результатах проводится тай-брейк, который продлится 24 секунды.

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