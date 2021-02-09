«Автодор» расстался с 221-сантиметровым игроком из Чада

Саратовский «Автодор» на официальном сайте сообщил о решении команды расстаться с центровым Кристом Кумадже. Клуб использовал предусмотренную опцию выхода из двухлетнего контракта.
24-летний чадский центровой, чей рост составляет 221 сантиметров, находился в команде на полуторамесячном просмотре и провёл за «Автодор» 5 матчей в чемпионате Единой лиги ВТБ, в которых его средняя статистика составила 1,2 очка и 1,2 подбора за 5,50 минуты игрового времени.
Также саратовцы приняли решение о прекращении действия контракта с центровым Аланом Макиевым по обоюдному согласию сторон. 29-летний игрок продолжит карьеру в одном из клубов Суперлиги.
В текущем сезоне Макиев принял участие в 11 матчах чемпионата Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 3,5 очка, совершая 3,5 подбора и 0,6 блок-шота.
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