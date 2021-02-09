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«Клипперс» выставили на обмен двух ведущих игроков

«Клипперс» выставили на обмен двух ведущих игроков
Баскетбол / НБА 0

Согласно сообщению журналиста Джейка Фишера из Bleacher Report, руководство «Лос-Анджелес Клипперс» не будет отвечать отказом на стоящее предложение по обмену Лу Уильямса и Патрика Беверли.

Это не первый раз, когда имя Уильямса упоминается в возможных сделках. Контракт трёхкратного лучшего шестого игрока НБА, по которому он зарабатывает $ 8 млн, истекает в этом году.

У Беверли остался ещё один год контракта, по нему Патрик, как ожидается, получит $ 14,3 млн в сезоне-2021/2022.

Фишер отмечает, что «Клипперс» готовы включить Уильямса и Беверли в сделку, чтобы обменять из «Рэпторс» опытного разыгрывающего Кайла Лоури. Чтобы соответствовать уровню зарплат, команда из Лос-Анджелеса может дополнительно предложить «Торонто» Ивицу Зубаца и Мфионду Кабенгеле.

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