«Клипперс» выставили на обмен двух ведущих игроков

Согласно сообщению журналиста Джейка Фишера из Bleacher Report, руководство «Лос-Анджелес Клипперс» не будет отвечать отказом на стоящее предложение по обмену Лу Уильямса и Патрика Беверли.
Это не первый раз, когда имя Уильямса упоминается в возможных сделках. Контракт трёхкратного лучшего шестого игрока НБА, по которому он зарабатывает $ 8 млн, истекает в этом году.
У Беверли остался ещё один год контракта, по нему Патрик, как ожидается, получит $ 14,3 млн в сезоне-2021/2022.
Фишер отмечает, что «Клипперс» готовы включить Уильямса и Беверли в сделку, чтобы обменять из «Рэпторс» опытного разыгрывающего Кайла Лоури. Чтобы соответствовать уровню зарплат, команда из Лос-Анджелеса может дополнительно предложить «Торонто» Ивицу Зубаца и Мфионду Кабенгеле.
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