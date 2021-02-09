«Парма» обыграла «Калев» в Единой лиге ВТБ
В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала таллинский «Калев».
Первая четверть противостояния осталась за хозяевами площадки — 22:20. К большому перерыву пермский клуб повёл с преимуществом в восемь очков — счёт на табло после второй четверти был 47:39.
В третьем игровом отрезке гостям паркета удалось отыграть два очка отставания. В решающей десятиминутке за две минуты до конца встречи «Калеву» удалось сократить отставание до трёх очков, однако концовка встречи осталась за «Пармой». Итоговый счёт встречи — 80:72 в пользу пермяков.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Адас Юшкявичюс, набравший 19 очков. В составе гостей 19 очков набрал Маркус Кин.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
09 февраля 2021, вторник. 17:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
80 : 72
Калев
Таллин, Эстония
Парма: Юшкявичюс - 19, Понитка - 10, Жмако - 9, Буланов - 8, Григорьев - 8, Жукаускас - 7, Шейко - 7, Ивлев - 5, Савович - 4, Мейерис - 3, Будин, Чернышев
Калев: Кин - 19, Кемп - 12, Ёэсаар - 11, Томас - 8, Льюис - 6, Нургер - 6, Хермет - 6, Кауфманис - 2, Курбас - 2, Джуканович, Дорбек, Сокк
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