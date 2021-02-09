«Парма» обыграла «Калев» в Единой лиге ВТБ

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная «Парма» принимала таллинский «Калев».



Первая четверть противостояния осталась за хозяевами площадки — 22:20. К большому перерыву пермский клуб повёл с преимуществом в восемь очков — счёт на табло после второй четверти был 47:39.



В третьем игровом отрезке гостям паркета удалось отыграть два очка отставания. В решающей десятиминутке за две минуты до конца встречи «Калеву» удалось сократить отставание до трёх очков, однако концовка встречи осталась за «Пармой». Итоговый счёт встречи — 80:72 в пользу пермяков.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Адас Юшкявичюс, набравший 19 очков. В составе гостей 19 очков набрал Маркус Кин.