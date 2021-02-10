Кармело Энтони провёл лучший матч сезона и превзошёл Оскара Робертсона
Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» набрал 23 очка, что позволило ему выйти на 12-е место в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю.
Теперь у Кармело 26 715 очков за карьеру. Он обошёл члена Зала славы Оскара Робертсона (26 710) и приблизился к показателю Хакима Оладжьювона (26 946), который занимает в списке 11-е место.
«Портленд» обыграл «Орландо» со счётом 106:97. Наибольший вклад в победу «Блэйзерс» внёс разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков. У «Мэджик» самым результативным стал центровой Никола Вучевич (27).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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