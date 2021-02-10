Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кармело Энтони провёл лучший матч сезона и превзошёл Оскара Робертсона

Кармело Энтони провёл лучший матч сезона и превзошёл Оскара Робертсона
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» набрал 23 очка, что позволило ему выйти на 12-е место в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю.

Теперь у Кармело 26 715 очков за карьеру. Он обошёл члена Зала славы Оскара Робертсона (26 710) и приблизился к показателю Хакима Оладжьювона (26 946), который занимает в списке 11-е место.

«Портленд» обыграл «Орландо» со счётом 106:97. Наибольший вклад в победу «Блэйзерс» внёс разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 36 очков. У «Мэджик» самым результативным стал центровой Никола Вучевич (27).

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021