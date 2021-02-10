Стефен Карри забил фантастический лэй-ап спиной к кольцу
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» забросил эффектный мяч, находясь спиной к кольцу.
Карри во время прохода хотел скинуть на партнёра к трёхочковой линии, но в последний момент передумал и решился на бросок сам. Мяч оказался в корзине, а Стефен в этом эпизоде ещё и заставил соперника сфолить на себе.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте НБА.
«Уорриорз» разгромили «Спёрс» со счётом 114:91. Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс именно Карри, набравший 32 очка. Единственный дабл-дабл в матче на счету форварда «Уорриорз» Келли Убре – 12 очков, 10 подборов и 1 передача.
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