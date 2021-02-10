Стефен Карри покорил достижение, которое превзошёл только Майкл Джордан
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в свои 32 года демонстрирует статистику, которая в этом возрасте не покорялось никому в лиге, кроме легенды «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
«Карри в нынешнем сезоне набрал 741 очко. Среди игроков НБА в возрасте 32 лет и старше только Майкл Джордан забивал больше в первых 25 играх чемпионата», — сообщается в «твиттере» ESPN Stats.
«Уорриорз» в своём последнем матче регулярного чемпионата в гостях разгромили «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 114:91. Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс именно Карри, записавший в свой актив 32 очка, 4 подбора и 2 передачи. Единственный дабл-дабл в матче на счету форварда «Уорриорз» Келли Убре – 12 очков, 10 подборов и 1 передача.
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