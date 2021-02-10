Майкл Эрик отреагировал на переход в ЦСКА

Нигерийский центровой Майкл Эрик прокомментировал свой переход из турецкого «Тюрк Телекома» в московский ЦСКА. За красно-синих он будет выступать до конца сезона.



«Хочу поблагодарить «Тюрк Телеком» за то, что приняли меня, позволили снова соревноваться в Турции и на европейской арене! Всегда буду ценить месяцы и отдельные моменты в Анкаре. Рад и восхищён, что для меня в этом сезоне открывается новая глава с ЦСКА. Один из грандов Евролиги, который много раз становился чемпионом, предоставил мне отличный шанс, и я благодарен, что стану частью этого клуба. Пора браться за дело!» — приводит слова Эрика официальный сайт «армейцев».



Напомним, ранее ЦСКА до конца сезона из-за травмы плеча потерял сербского центрового Николу Милутинова. Кроме того, по личным причинам расположение клуба на время покинул защитник Майк Джеймс.