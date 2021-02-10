Стив Керр отреагировал на мнение о судейском заговоре против «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр заявил, что не разделяет идею болельщиков команды относительно того, что со стороны судей существует некий заговор и арбитры намеренно повлияли на результаты ряда матчей.



«Я благодарю болельщиков «Уорриорз» за такую безумную поддержку… если бы только не бредовые идеи», – приводит слова Керра журналист NBC Sports Дрю Шиллер на своей странице в «Твиттере».



Напомним, НБА в официальном отчёте признала ошибку судей в концовке матча регулярного чемпионата НБА между «Даллас Маверикс» и «Голден Стэйт», который закончился победой хозяев со счётом 134:132.

За 48,6 секунды до сигнала сирены мяч покинул площадку от Кристапса Порзингиса. При счёте 128:124 он должен был достаться «Уорриорз», но судьи неправильно оценили эпизод и сохранили владение для «Далласа». Словенский разыгрывающий Лука Дончич после этого реализовал бросок из-за дуги и довёл преимущество «Маверикс» до 7 очков.