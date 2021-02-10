Димитрис Итудис: ЦСКА предстоит провести сложный матч против конкурентоспособной команды

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на выезде сыграет с красноярским Енисеем.



«Нам предстоит провести сложный матч против конкурентоспособной команды, которая к этой игре подходит иначе, чем мы, ведь фактически она готовится к одному матчу в неделю. У нас своя загрузка, отсутствуют некоторые игроки, но мы мотивированы, чтобы провести лучше полный матч, чем предыдущий против «Калева». Мы очень здорово сражались с «Валенсией», провели два овертайма, несмотря на наличие проблем. Так что мы рады приехать и сыграть лучше», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, «армейцы» не смогут рассчитывать на защитника Майка Джеймса, который покинул расположение команды и по личным причинам улетел в США.