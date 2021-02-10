Димитрис Итудис: ЦСКА предстоит провести сложный матч против конкурентоспособной команды

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на выезде сыграет с красноярским Енисеем.
«Нам предстоит провести сложный матч против конкурентоспособной команды, которая к этой игре подходит иначе, чем мы, ведь фактически она готовится к одному матчу в неделю. У нас своя загрузка, отсутствуют некоторые игроки, но мы мотивированы, чтобы провести лучше полный матч, чем предыдущий против «Калева». Мы очень здорово сражались с «Валенсией», провели два овертайма, несмотря на наличие проблем. Так что мы рады приехать и сыграть лучше», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним, «армейцы» не смогут рассчитывать на защитника Майка Джеймса, который покинул расположение команды и по личным причинам улетел в США.
- 10 февраля 2021
-
13:51
-
12:50
-
12:14
-
11:36
-
11:20
-
10:38
-
10:26
-
10:11
-
09:59
-
09:23
-
08:56
-
06:12
- 9 февраля 2021
-
23:56
-
23:01
-
20:58
-
19:23
-
19:22
-
17:54
-
16:52
-
15:56
-
14:35
-
14:18
-
13:02
-
12:20
-
11:57
-
11:37
-
10:51
-
10:28
-
10:04
-
09:37
-
09:24
-
08:54
-
07:51
-
00:00
- 8 февраля 2021
-
23:55