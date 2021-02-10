Рэй Аллен выбрал величайшего в истории между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом

Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен объяснил, почему считает величайшим игроком в истории баскетболу легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, а не звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«На мой взгляд, Эм Джей — величайший. Леброн — продукт Джордана. Многие из тех качеств, что есть у Джеймса в его ДНК, исходят от Майкла. Все, кто говорит, что Леброн — величайший, растут в сегодняшнюю эпоху. Они верят в вещи согласно своему восприятию, и это нормально. Но то, как Джордан повлиял на игру… Он мёртвой хваткой держал лигу и вселял страх во всех, потому что был неудержимым баскетболистом», — приводит слова Аллена Essentially Sports.



Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них является величайшим игроком.