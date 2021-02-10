Рэй Аллен выбрал величайшего в истории между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом

Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен объяснил, почему считает величайшим игроком в истории баскетболу легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, а не звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«На мой взгляд, Эм Джей — величайший. Леброн — продукт Джордана. Многие из тех качеств, что есть у Джеймса в его ДНК, исходят от Майкла. Все, кто говорит, что Леброн — величайший, растут в сегодняшнюю эпоху. Они верят в вещи согласно своему восприятию, и это нормально. Но то, как Джордан повлиял на игру… Он мёртвой хваткой держал лигу и вселял страх во всех, потому что был неудержимым баскетболистом», — приводит слова Аллена Essentially Sports.
Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них является величайшим игроком.
- 10 февраля 2021
-
15:38
-
14:40
-
13:51
-
12:50
-
12:14
-
11:36
-
11:20
-
10:38
-
10:26
-
10:11
-
09:59
-
09:23
-
08:56
-
06:12
- 9 февраля 2021
-
23:56
-
23:01
-
20:58
-
19:23
-
19:22
-
17:54
-
16:52
-
15:56
-
14:35
-
14:18
-
13:02
-
12:20
-
11:57
-
11:37
-
10:51
-
10:28
-
10:04
-
09:37
-
09:24
-
08:54
-
07:51