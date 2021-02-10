Кайри Ирвинг объяснил провальный отрезок «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг после очередного поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» (111:122) поделился мнением о неудачном отрезке в исполнении команды.



«Не думаю, что мы каждый день жертвуем временем ради того, чтобы быть в чём-либо посредственными. Однако сейчас выглядим именно так. У нас есть талант и опыт, мы должны доминировать, но сталкиваемся со множеством проблем, которые пытаемся решать на ходу.

Мы проводим больше всех матчей в НБА. Теряем игрока во время матча из-за COVID. Имеем дело с арбитрами. Мы боремся с таким количеством трудностей, что на данный момент нет необходимости что-либо комментировать. Я воин, как и мои товарищи по команде. У нас есть энергия. Мы преодолеем эти трудности», – приводит слова Ирвинга MSN.