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ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Енисей» и прервал серию из 4 поражений

ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Енисей» и прервал серию из 4 поражений
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал московский ЦСКА.

Первая четверть противостояния не выявила сильнейшего — 22:22. К большому перерыву столичный клуб повёл с преимуществом в 11 очков — счёт после второй четверти был 44:33. В третьем игровом отрезке ситуация на паркете не изменилась — десятиминутка закончилась с таким же счётом, как и первая четверть — 22:22. В решающей четверти также был зафиксирован ничейный исход. Итоговый счёт встречи — 91:80 в пользу московского ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джоэл Боломбой, набравший 21 очко. 20 очков на свой счёт записал Дэрран Хиллиард. В составе «Енисея» 20 очков набрал Лейтон Хэммондс. ЦСКА благодаря этой победе прервал серию из четырёх поражений (с учётом Евролиги).

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 февраля 2021, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
Окончен
80 : 91
ЦСКА
Москва, Россия
Енисей: Хэммондс - 20, Бэттл - 17, Мэтьюс - 12, М. Кулагин - 9, Хог - 8, Попов - 7, Джонсон - 3, Комиссаров - 3, Якушин - 1, Балашов, Митусов, Сонько
ЦСКА: Боломбой - 21, Хиллиард - 20, Хэкетт - 17, Курбанов - 11, Фойгтман - 7, Ухов - 6, Антонов - 4, Хоменко - 4, Кочергин - 1, Стрелниекс
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