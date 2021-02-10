ЦСКА с двузначной разницей обыграл «Енисей» и прервал серию из 4 поражений

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал московский ЦСКА.



Первая четверть противостояния не выявила сильнейшего — 22:22. К большому перерыву столичный клуб повёл с преимуществом в 11 очков — счёт после второй четверти был 44:33. В третьем игровом отрезке ситуация на паркете не изменилась — десятиминутка закончилась с таким же счётом, как и первая четверть — 22:22. В решающей четверти также был зафиксирован ничейный исход. Итоговый счёт встречи — 91:80 в пользу московского ЦСКА.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джоэл Боломбой, набравший 21 очко. 20 очков на свой счёт записал Дэрран Хиллиард. В составе «Енисея» 20 очков набрал Лейтон Хэммондс. ЦСКА благодаря этой победе прервал серию из четырёх поражений (с учётом Евролиги).