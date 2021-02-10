Хавьер Паскуаль объяснил поражение «Зенита» в самой малорезультативной игре сезона

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился своим мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (58:59). Эта игра стала самой малорезультативной в текущем сезоне. До этого игрой с наименьшим количеством очков была встреча между УНИКСом и польским клубом «Зелёна-Гура», которая состоялась в январе (65:64).
«Хочу поздравить УНИКС с победой. Сегодня, на мой взгляд, обе команды сыграли хуже в нападении, чем они обычно играют. В то же время обе команды показали серьёзную и хорошую игру в защите. В нападении, опять же, обе команды могли бы сыграть получше. Что касается нас, то мы совершили очень много необязательных ошибок и потерь. Во второй половине матча мы не контролировали подборы, это стало ключевым фактором в игре. В первой половине матча у УНИКСа было всего 3 подбора в нападении, во второй половине они взяли 7. В такой малорезультативной игре это очень важно: одно действие может решить исход всей игры. В итоге мы не реализовали штрафной, а Смит забросил в следующей атаке. Нам остаётся только поздравить команду из Казани», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
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