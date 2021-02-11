Рэй Аллен объяснил, почему он и Коби Брайант никогда не оскорбляли друг друга
Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен рассказал о свих отношениях с легендой НБА Коби Брайантом.
«Я всегда помню каким был Коби до того момента, как нас выбрали на драфте в 1996 году. Он был взволнован тем, что он окончил среднюю школу и он ценил ситуацию, в которой оказался. Коби жил в Пенсильвании. Мы разговаривали с ним в автобусе, который ехал на драфт-комбайн, и мне казалось, что он был просто счастлив, что он попал на драфт. Это то, что я всегда помню о нём — он был человеком, у которого был азарт и стремление к жизни.
По правде говоря, нет, между мной и Коби никогда не было ругани. Было взаимное уважение. Между нами просто никогда не возникало таких ситуаций», — приводит слова Рэя Аллена Fadeaway World.
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