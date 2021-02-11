«Бруклин» обыграл «Индиану» благодаря 35 очка Ирвинга

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 104:94.
Лучшими в составе победителей на площадке были Кайри Ирвинг (35 очков и 8 передач), Джеймс Харден (19 очков и 11 подборов), Джо Харрис (17 очков) и Деандре Джордан (12 очков и 13 подборов).
У «Пэйсерс» самыми результативными в матче стали Домантас Сабонис (18 очков и 9 подборов), Малкольм Брогдон (15 очков) и Ти Джей Макконелл (13 очков).
Также в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча: «Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» (115:137), «Даллас Маверикс» – «Атланта Хоукс» (118:117), «Мемфис Гриззлиз» – «Шарлотт Хорнетс» (130:114), «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» (112:119).
Кроме того, «Чикаго Буллз» встречаются с «Нью-Орлеан Пеликанс», «Денвер Наггетс» с «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз» с «Милуоки Бакс».
- 11 февраля 2021
-
06:53
-
00:45
- 10 февраля 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:32
-
21:50
-
21:46
-
20:46
-
19:54
-
18:58
-
18:08
-
17:37
-
16:45
-
16:36
-
15:38
-
14:40
-
13:51
-
12:50
-
12:14
-
11:36
-
11:20
-
10:38
-
10:26
-
10:11
-
09:59
-
09:23
-
08:56
-
06:12
- 9 февраля 2021
-
23:56
-
23:01
-
20:58
-
19:23
-
19:22
-
17:54
-
16:52