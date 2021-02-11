«Бруклин» обыграл «Индиану» благодаря 35 очка Ирвинга

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 104:94.

Лучшими в составе победителей на площадке были Кайри Ирвинг (35 очков и 8 передач), Джеймс Харден (19 очков и 11 подборов), Джо Харрис (17 очков) и Деандре Джордан (12 очков и 13 подборов).

У «Пэйсерс» самыми результативными в матче стали Домантас Сабонис (18 очков и 9 подборов), Малкольм Брогдон (15 очков) и Ти Джей Макконелл (13 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча: «Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» (115:137), «Даллас Маверикс» – «Атланта Хоукс» (118:117), «Мемфис Гриззлиз» – «Шарлотт Хорнетс» (130:114), «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» (112:119).

Кроме того, «Чикаго Буллз» встречаются с «Нью-Орлеан Пеликанс», «Денвер Наггетс» с «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз» с «Милуоки Бакс».