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«Бруклин» обыграл «Индиану» благодаря 35 очка Ирвинга

«Бруклин» обыграл «Индиану» благодаря 35 очка Ирвинга
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 104:94.

Лучшими в составе победителей на площадке были Кайри Ирвинг (35 очков и 8 передач), Джеймс Харден (19 очков и 11 подборов), Джо Харрис (17 очков) и Деандре Джордан (12 очков и 13 подборов).

У «Пэйсерс» самыми результативными в матче стали Домантас Сабонис (18 очков и 9 подборов), Малкольм Брогдон (15 очков) и Ти Джей Макконелл (13 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча: «Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» (115:137), «Даллас Маверикс» – «Атланта Хоукс» (118:117), «Мемфис Гриззлиз» – «Шарлотт Хорнетс» (130:114), «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» (112:119).

Кроме того, «Чикаго Буллз» встречаются с «Нью-Орлеан Пеликанс», «Денвер Наггетс» с «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санз» с «Милуоки Бакс».

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2021, четверг. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 94
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Бруклин Нетс: Ирвинг - 35, Харден - 19, Харрис - 17, Джордан - 12, Шамет - 8, Грин - 7, Браун - 2, Джонсон - 2, Луваву-Кабарро - 2, Вонле, Динвидди, Дюрант, Клэкстон, Кьоцца, Пелле, Перри, Шамперт
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 18, Брогдон - 15, Макконнелл - 13, Макдермотт - 12, Холидэй - 12, Холидей - 8, Битадзе - 4, Лэмб - 3, Мартин - 3, Сэмпсон - 3, Тёрнер - 3, Боуэн, ЛеВерт, Леке, Самнер, Стэнли, Уоррен
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