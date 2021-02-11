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«Лейкерс» вырвали победу у «Тандер», «Финикс» дожал «Милуоки», несмотря на 47 очков Янниса

«Лейкерс» вырвали победу у «Тандер», «Финикс» дожал «Милуоки», несмотря на 47 очков Янниса
Баскетбол / НБА 0
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В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 114:113.

В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (25 очков), Монтрезл Харрелл (20 очков) и Деннис Шрёдер (19 очков). У «Оклахомы» самыми результативными в матче были Эл Хорфорд (25 очков), Кенрич Уильямс (24 очка) и Лугенц Дорт (17 очков).

В другом матче дня «Финикс Санз» на домашней площадке победил «Милуоки Бакс» со счётом 125:124. В составе «Финикса» лучшими на паркете были Девин Букер (30 очков), Крис Пол (28 очков) и Деандре Эйтон (17 очков). У «Бакс» наиболее заметными в игре были Яннис Адетокунбо (47 очков и 11 подборов), Крис Миддлтон (18 очков и 11 передач) и Брин Форбс (17 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё семь матчей: «Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» (115:137), «Даллас Маверикс» – «Атланта Хоукс» (118:117), «Мемфис Гриззлиз» – «Шарлотт Хорнетс» (130:114), «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» (112:119), «Бруклин Нетс» – «Индиана Пэйсерс» (104:94), «Чикаго Буллз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (129:116), «Денвер Наггетс» – «Кливленд Кавальерс» (133:95).

НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2021, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
114 : 113
ОТ
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Харрелл - 20, Шрёдер - 19, Кузма - 15, Мэттьюз - 10, Моррис - 9, Марк Газоль - 8, Колдуэлл-Поуп - 4, Хортон-Такер - 4, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Карузо, Кейкок, Кук, Маккинни
Оклахома-Сити Тандер: Хорфорд - 25, Уильямс - 24, Дорт - 17, Диалло - 15, Базли - 9, Джексон - 9, Миллер - 8, Мускала - 6, Ариза, Браун, Гилджес-Александер, Джером, Маледон, Покушевски, Роби, Хилл, Холл
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2021, четверг. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
125 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Финикс Санз: Букер - 30, Пол - 28, Эйтон - 17, Бриджес - 15, Камински - 14, Джонсон - 9, Краудер - 6, Мур - 6, Александер, Гэллоуэй, Джонс, Картер, Надер, Пэйн, Смит, Шарич
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 47, Миддлтон - 18, Форбс - 17, Портис - 12, Дивинченцо - 10, Лопес - 10, Огастин - 6, Крэйг - 4, Адамс, Адетокунбо, Дьяките, Коннотон, Меррилл, Нвора, Уилсон, Холидэй
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