«Лейкерс» вырвали победу у «Тандер», «Финикс» дожал «Милуоки», несмотря на 47 очков Янниса

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 114:113.

В составе победителей лучшими на площадке были Леброн Джеймс (25 очков), Монтрезл Харрелл (20 очков) и Деннис Шрёдер (19 очков). У «Оклахомы» самыми результативными в матче были Эл Хорфорд (25 очков), Кенрич Уильямс (24 очка) и Лугенц Дорт (17 очков).

В другом матче дня «Финикс Санз» на домашней площадке победил «Милуоки Бакс» со счётом 125:124. В составе «Финикса» лучшими на паркете были Девин Букер (30 очков), Крис Пол (28 очков) и Деандре Эйтон (17 очков). У «Бакс» наиболее заметными в игре были Яннис Адетокунбо (47 очков и 11 подборов), Крис Миддлтон (18 очков и 11 передач) и Брин Форбс (17 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё семь матчей: «Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» (115:137), «Даллас Маверикс» – «Атланта Хоукс» (118:117), «Мемфис Гриззлиз» – «Шарлотт Хорнетс» (130:114), «Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Клипперс» (112:119), «Бруклин Нетс» – «Индиана Пэйсерс» (104:94), «Чикаго Буллз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» (129:116), «Денвер Наггетс» – «Кливленд Кавальерс» (133:95).