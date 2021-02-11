Зак Лавин и Коби Уайт установили рекорд НБА по трёхочковым для одноклубников

Игроки «Чикаго Буллз» Зак Лавин и Коби Уайт в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» забросили 9 и 8 трёхочковых бросков соответственно, установив уникальное достижение в истории лиги.



«Лавин и Уайт стали первой парой одноклубников в истории НБА, реализовавшей по 8 и более трёхочковых в одном матче», — отмечается в «Твиттере» NBA TV.

Во встрече с «Пеликанс» Лавин набрал 46 очков, а Уайт — 30. Их результативность помогла «Чикаго» одержать победу со счётом 129:116. В составе «Нью-Орлеана» лучшую статистику показал форвард Зайон Уильямсон – 29 очков. По 21 баллу в копилку «Пеликанс» принесли Лонзо Болл и Брэндон Ингрэм.

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