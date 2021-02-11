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Журналисты ESPN проголосовали за MVP НБА, Дончич не попал в топ-8

Журналисты ESPN проголосовали за MVP НБА, Дончич не попал в топ-8
Баскетбол / НБА 0
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Регулярный чемпионат НБА в самом разгаре, однако ESPN решил провести промежуточное голосование на тему того, кому стоит отдать приз MVP в этом году. В опросе приняли участие 100 журналистов, каждый из которых составил список из топ-5 баскетболистов лиги. В итоге первое место в голосовании занял звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Предварительное голосование за MVP НБА от ESPN:

1. Леброн Джеймс – 760 баллов (53 первых места)
2. Джоэл Эмбиид – 665 (23 первых места)
3. Никола Йокич – 596 (18 первых мест)
4. Кевин Дюрант – 272 (3 первых места)
5. Кавай Леонард – 153 (1 первое место)
6. Яннис Адетокунбо – 66
7. Стефен Карри – 36 (1 первое место)
8. Пол Джордж – 17 (1 первое место)
9. Лука Дончич — 10
10. Джейсон Тейтум — 8
11. Руди Гобер — 6
12. Донован Митчелл — 6
13. Дэмьен Лиллард — 3
14. Майк Конли — 1
15. Джейлен Браун — 1.

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