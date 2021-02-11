На данный момент сборная России получает только одного игрока из клубов Евролиги

Генеральный менеджер сборной России по баскетболу Сергей Панов сообщил, что форвард «Химок» Евгений Валиев на данный момент является единственным игроком клубов Евролиги, чье участие в матчах квалификации Евробаскета-2022 было одобрено.
«На данный момент из клубов Евролиги сборная России получает Евгения Валиева. Окончательный вариант состава будет 15 февраля», — приводит слова Панова «Р-Спорт».
Напомним, помимо Валиева в расширенный состав сборной России вошли другие представители клубов Евролиги — ЦСКА, «Зенита» и «Химок».
Предварительный состав сборной России, опубликованный в январе 2020 года:
Защитники: Евгений Бабурин, Артём Комолов, Иван Стребков (все – «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все – «Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба – ЦСКА).
Форварды: Павел Антипов (УНИКС), Семён Антонов, Никита Курбанов (оба – ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («Химки»), Андрей Воронцевич (без клуба), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба – «Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасёв («Химки»), Антон Квитковских («Автодор»), Павел Савков («Ираурги»/»Баскония»).
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