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На данный момент сборная России получает только одного игрока из клубов Евролиги

На данный момент сборная России получает только одного игрока из клубов Евролиги
Баскетбол / Сборная России 0
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Генеральный менеджер сборной России по баскетболу Сергей Панов сообщил, что форвард «Химок» Евгений Валиев на данный момент является единственным игроком клубов Евролиги, чье участие в матчах квалификации Евробаскета-2022 было одобрено.

«На данный момент из клубов Евролиги сборная России получает Евгения Валиева. Окончательный вариант состава будет 15 февраля», — приводит слова Панова «Р-Спорт».

Напомним, помимо Валиева в расширенный состав сборной России вошли другие представители клубов Евролиги — ЦСКА, «Зенита» и «Химок».

Предварительный состав сборной России, опубликованный в январе 2020 года:

Защитники: Евгений Бабурин, Артём Комолов, Иван Стребков (все – «Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма»), Денис Захаров, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все – «Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Иван Ухов, Александр Хоменко (оба – ЦСКА).

Форварды: Павел Антипов (УНИКС), Семён Антонов, Никита Курбанов (оба – ЦСКА), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Балашов («Восток-65»), Евгений Валиев («Химки»), Андрей Воронцевич (без клуба), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба – «Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасёв («Химки»), Антон Квитковских («Автодор»), Павел Савков («Ираурги»/»Баскония»).

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