«Торонто» проведёт весь сезон в США

Канадский клуб НБА «Торонто Рэпторс» до конца сезона будет играть домашние матчи на стадионе в Тампе (штат Флорида, США), сообщает Hoops Rumors.
Решение принято из-за ограничений, связанных с пересечением границы в условиях пандемии коронавируса, а также в связи с мерами, принятыми в Канаде в целях общественной безопасности.
«Флорида отлично приняла нас. Очень благодарны за гостеприимство, которое нам оказали в Тампе. Мы живём в городе чемпионов. Собираемся продолжить традицию побед для наших новых друзей и поклонников здесь. Но дом там, где сердце, а наши сердца в Торонто. Мы часто думаем о наших болельщиках, обо всех тех, кого нам здесь не хватает. Мы не можем дождаться момента, когда снова будем вместе», — заявил президент «Торонто» Масаи Уджири.
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