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Названы лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Кевин Дюрант потерял первое место

Названы лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Кевин Дюрант потерял первое место
Баскетбол / НБА 0
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НБА опубликовала новые промежуточные результаты голосования болельщиков на Матч звезд — 2021, который состоится 7 марта в Атланте.

В Западной конференции лидирует форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, у которого 4 369 533 голосов. На Востоке 4 234 433 голоса отдали за форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, который немного уступает Леброну. Неделю назад Кевин был общим лидером голосования.

Подробные результаты голосования

Запад, передняя линия

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») – 4 369 533 ()
2. Никола Йокич («Денвер») – 3 006 981
3. Кавай Леонард («Клипперс») – 2 462 621

Запад, задняя линия

1. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 4 033 050
2. Лука Дончич («Даллас») – 2 484 552

Восток, передняя линия

1. Кевин Дюрант («Бруклин») – 4 234 433
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки») – 3 282 478
3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») – 3 022 105

Восток, задняя линия

1. Брэдли Бил («Вашингтон») – 2 528 719
2. Кайри Ирвинг («Бруклин») – 2 104 130

Голосование болельщиков продлится до 15 февраля. Стартовый состав Матча звёзд будет объявят 18 февраля, резервных игроков назовут 23 февраля.

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