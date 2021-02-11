Эксперт: очевидно, Адетокунбо нельзя доверять в концовке матчей

Один из скаутов клуба НБА, который пожелал не раскрывать своего имени, поделился мыслями о лидере «Милуоки Бакс» Яннисе Адетокунбо. По его словам, команда из Висконсина не может полагаться на него в концовке матчей.

«Возможно ли выиграть в равном матче, когда Адетокунбо реализует 63% штрафных бросков? Это большая проблема. Не могу сказать, достаточно ли будет хорош Крис Миддлтон, чтобы бросать в решающий момент. Но Адетокунбо, очевидно, нельзя доверять в концовке», — приводит слова эксперта Clutch Points.

Напомним, «Милуоки» после 25 матчей регулярного чемпионата занимает второе место в Восточной конференции. В активе висконсинцев 16 побед. Адетокунбо в нынешнем сезоне набирает 28,1 очка, собирает 11,1 подбора и совершает 5,5 передачи.