40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо», «Портленд» дожал «Филадельфию»

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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 111:105.

Лучшими в составе победителей на площадке были Стефен Карри (40 очков), Эндрю Уиггинс (21 очко) и Келли Убре (17 очков и 10 подборов). У «Орландо» самыми результативными в матче были Никола Вучевич (25 очков и 13 подборов), Дуэйн Бэйкон (20 очков) и Терренс Росс (20 очков).

Следующий матч «Голден Стэйт» 14 февраля проведёт дома с «Бруклин Нетс», а «Орландо» 13 февраля на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз».

В других встречах игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» (118:114), «Майами Хит» обыграл «Хьюстон Рокетс» (101:94), «Бостон Селтикс» победил «Торонто Рэпторс» (120:106), а «Детройт Пистонс» уступил «Индиане Пэйсерс» (95:111).