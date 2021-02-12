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40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо», «Портленд» дожал «Филадельфию»

40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо», «Портленд» дожал «Филадельфию»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 111:105.

Лучшими в составе победителей на площадке были Стефен Карри (40 очков), Эндрю Уиггинс (21 очко) и Келли Убре (17 очков и 10 подборов). У «Орландо» самыми результативными в матче были Никола Вучевич (25 очков и 13 подборов), Дуэйн Бэйкон (20 очков) и Терренс Росс (20 очков).

Следующий матч «Голден Стэйт» 14 февраля проведёт дома с «Бруклин Нетс», а «Орландо» 13 февраля на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз».

В других встречах игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» (118:114), «Майами Хит» обыграл «Хьюстон Рокетс» (101:94), «Бостон Селтикс» победил «Торонто Рэпторс» (120:106), а «Детройт Пистонс» уступил «Индиане Пэйсерс» (95:111).

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
111 : 105
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 40, Уиггинс - 21, Убре - 17, Мюлдер - 11, Тоскано-Андерсон - 9, Грин - 8, Бэйзмор - 3, Пэскелл - 2, Крисс, Ли, Луни, Манньон, Пул, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен, Уонамэйкер
Орландо Мэджик: Вучевич - 25, Бэйкон - 20, Росс - 20, Эннис - 17, Берч - 9, Океке - 9, Бамба - 3, Кларк - 2, Айзек, Амину, Гордон, Картер-Уильямс, Мане, Мейсон, Фульц, Фурнье, Энтони
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