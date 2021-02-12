40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Орландо», «Портленд» дожал «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Орландо Мэджик» со счётом 111:105.
Лучшими в составе победителей на площадке были Стефен Карри (40 очков), Эндрю Уиггинс (21 очко) и Келли Убре (17 очков и 10 подборов). У «Орландо» самыми результативными в матче были Никола Вучевич (25 очков и 13 подборов), Дуэйн Бэйкон (20 очков) и Терренс Росс (20 очков).
Следующий матч «Голден Стэйт» 14 февраля проведёт дома с «Бруклин Нетс», а «Орландо» 13 февраля на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз».
В других встречах игрового дня «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» (118:114), «Майами Хит» обыграл «Хьюстон Рокетс» (101:94), «Бостон Селтикс» победил «Торонто Рэпторс» (120:106), а «Детройт Пистонс» уступил «Индиане Пэйсерс» (95:111).
- 12 февраля 2021
-
09:06
-
06:21
-
00:58
- 11 февраля 2021
-
23:57
-
22:15
-
21:39
-
21:02
-
20:31
-
20:19
-
19:08
-
17:50
-
16:19
-
15:06
-
14:45
-
14:41
-
13:41
-
13:06
-
12:40
-
11:30
-
11:08
-
10:14
-
09:54
-
09:31
-
09:20
-
09:19
-
08:59
-
06:53
-
00:45
- 10 февраля 2021
-
23:46
-
23:37
-
23:32
-
21:50
-
21:46
-
20:46
-
19:54