Стефен Карри обновил потрясающий рекорд НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри набрал 40 очков, собрал 8 подборов, отдал 5 передач и совершил 4 перехвата в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (111:105).
Это 13-я игра Карри в карьере с 40+ очками, 10+ трёхочковыми попаданиями — на 10 больше, чем у следующего ближайшего игрока в истории НБА. Карри провёл 17-ю игру в карьере с 10+ трёхочковыми. Это больше, чем имеют в своём активе следующие 5 игроков в списке вместе взятые (16): Клэй Томпсон, Джеймс Харден, Дэмиан Лиллард, Джей Ар Смит и Зак Лавин. Карри реализовывал как минимум 4 трёхочковых в 13 матчах подряд, что является самой длинной серией в истории НБА наряду с Джеймсом Харденом.
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