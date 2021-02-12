Одноклубник до крови разбил лицо Энесу Кантеру

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер получил рассечение над левым глазом во второй четверти матча регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс», когда боролся за подбор. Ему досталось от одноклубника Роберта Ковингтона.



Кантер покинул площадку с окровавленным лицом, но позже вернулся в игру.



«Портленд» одержал победу в матче с «Филадельфией» со счётом 118:114. Лучшую Статистику у «Блэйзерс» показали разыгрывающий Дэмьен Лиллард (30 очков, 2 подбора и 7 передач) и форвард Кармело Энтони (24 очка, 2 подбора). Кантер провёл на площадке в общей сложности почти 32 минуты. За это время он оформил дабл-дабл из 10 очков, 14 подборов и 2 передач. Самым результативным в составе «Сиксерс» стал центровой Джоэл Эмбиид (35 очков, 9 подборов и 3 передачи).