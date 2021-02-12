40-летний Фелипе Рейес установил впечатляющий рекорд в Кубке Испании

40-летний капитан мадридского «Реала» Фелипе Рейес в матче с «Валенсией» установил новый рекорд Кубка Испании по количеству сыгранных минут в истории турнира.

«Фелипе Рейес продолжает бить рекорды. В четвертьфинале Кубка Короля Испании капитан мадридцев превзошёл Хуана Карлоса Наварро по количеству минут, сыгранных в этом турнире, — 973», — говорится в сообщении пресс-службы ACB.

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«Реал» в рамках четвертьфинала Кубка Короля Испании на домашней площадке уверенно обыграл «Валенсию» со счётом 85:74 (29:17, 20:17, 14:21, 22:19). В полуфинале турнира подопечные Пабло Ласо сыграют с «Тенерифе», который в предыдущей стадии обыграл «Сан-Пабло Бургос» (87:76).