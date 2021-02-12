40-летний Фелипе Рейес установил впечатляющий рекорд в Кубке Испании
40-летний капитан мадридского «Реала» Фелипе Рейес в матче с «Валенсией» установил новый рекорд Кубка Испании по количеству сыгранных минут в истории турнира.
«Фелипе Рейес продолжает бить рекорды. В четвертьфинале Кубка Короля Испании капитан мадридцев превзошёл Хуана Карлоса Наварро по количеству минут, сыгранных в этом турнире, — 973», — говорится в сообщении пресс-службы ACB.
Права на видео принадлежат ACB. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ACB.
«Реал» в рамках четвертьфинала Кубка Короля Испании на домашней площадке уверенно обыграл «Валенсию» со счётом 85:74 (29:17, 20:17, 14:21, 22:19). В полуфинале турнира подопечные Пабло Ласо сыграют с «Тенерифе», который в предыдущей стадии обыграл «Сан-Пабло Бургос» (87:76).
Рекомендуем вам
- 12 февраля 2021
-
13:02
-
12:12
-
11:01
-
10:45
-
10:19
-
10:00
-
09:46
-
09:23
-
09:06
-
06:21
-
00:58
- 11 февраля 2021
-
23:57
-
22:15
-
21:39
-
21:02
-
20:31
-
20:19
-
19:08
-
17:50
-
16:19
-
15:06
-
14:45
-
14:41
-
13:41
-
13:06
-
12:40
-
11:30
-
11:08
-
10:14
-
09:54
-
09:31
-
09:20
-
09:19
-
08:59
-
06:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам