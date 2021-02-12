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Эксперт: Леброн Джеймс — величайший спортсмен в истории, равных даже близко нет

Эксперт: Леброн Джеймс — величайший спортсмен в истории, равных даже близко нет
Баскетбол / НБА 0

Эксперт и аналитик НБА Ник Райт заявил, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс является величайшим спортсменом, которому просто нет равных в мире.

«Леброн Джеймс — не только величайший баскетболист всех времен, но и величайший спортсмен, которого мы когда-либо видели, и ему нет равных. Рядом и близко никто не стоит», — приводит слова Райта портал Fadeaway World.

Напомним, ранее трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд поделился своим мнением по этому поводу. Он заявил, что считает величайшим спортсменом в истории не квотербека «Тампа-Бэй Бакканирс» Тома Брэди, форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса или легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, а теннисистку Серену Уильямс.

Д. Уэйд считает Серену Уильямс более великой, чем Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Том Брэди
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