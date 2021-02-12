Назван срок полного восстановления Николы Милутинова

Центровой ЦСКА Никола Милутинов, вероятно, полностью восстановится к концу июня или началу июля после перенесённой в Греции операции на травмированном плече, сообщает Eurohoops.



Реабилитация Милутинова будет проходить в Сербии. Милутинов получил травму 30 января в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (66:69). Милутинов набирал 9,8 очка и собирал 8,6 подбора в среднем за игру в этом сезоне.

Милутинов — один из лидеров ЦСКА. Был признан MVP декабря в Евролиге. В последнем матче 2020 года с «Миланом» (91:87 ОТ) совершил 16 подборов в нападении, что является абсолютным рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов — Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006), Грегора Фучку («Барселона», 2005) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001), каждый из которых собирал по 11 подборов в нападении.