Андрей Мальцев: к сожалению, у «Химок» есть кадровые потери

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Астаной». Из-за небольших повреждений игру пропустят баскетболисты «Химок» Дайрис Бертанс, Эррик Макколум и Янис Тимма.

«Астана» — очень серьёзная команда, которая будет играть дома. У них была серия из нескольких неудачных матчей, в которых они уступили, поэтому они намерены как можно скорее исправить ситуацию. У «Астаны» все линии укреплены иностранцами, при этом есть местные игроки, способные поддержать настрой и доставить сопернику неприятности. К сожалению, у нас есть кадровые потери, но мы полны сил и желания выиграть этот матч», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».