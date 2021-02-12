Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Андрей Мальцев: к сожалению, у «Химок» есть кадровые потери

Андрей Мальцев: к сожалению, у «Химок» есть кадровые потери
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Астаной». Из-за небольших повреждений игру пропустят баскетболисты «Химок» Дайрис Бертанс, Эррик Макколум и Янис Тимма.

«Астана» — очень серьёзная команда, которая будет играть дома. У них была серия из нескольких неудачных матчей, в которых они уступили, поэтому они намерены как можно скорее исправить ситуацию. У «Астаны» все линии укреплены иностранцами, при этом есть местные игроки, способные поддержать настрой и доставить сопернику неприятности. К сожалению, у нас есть кадровые потери, но мы полны сил и желания выиграть этот матч», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021