Матчи «Зенита» и ЦСКА с «Панатинаикосом» отложены

Руководство Евролиги удовлетворило просьбу «Панатинаикоса» и перенесло два матча клуба с российскими ЦСКА и «Зенитом».

«Проведение матчей 6-го и 25-го туров регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Панатинаикос » и ЦСКА — «Панатинаикос», которые должны были состояться 17 и 19 февраля, отложено.



Греческий клуб запросил отсрочку из-за местного законодательства, вводящего карантинные меры в отношении команды, в результате чего у неё не было бы минимум восьми игроков в разрешительном списке для проведения этих встреч», — приводит текст заявления Eвролиги портал Eurohoops.

Новые даты проведения матчей будут объявлены позже после консультации с командами. Согласно действующим правилам в связи с COVID-19 одну игру нельзя переносить больше трёх раз.