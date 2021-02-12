Матчи «Зенита» и ЦСКА с «Панатинаикосом» отложены

Руководство Евролиги удовлетворило просьбу «Панатинаикоса» и перенесло два матча клуба с российскими ЦСКА и «Зенитом».
«Проведение матчей 6-го и 25-го туров регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» — «Панатинаикос » и ЦСКА — «Панатинаикос», которые должны были состояться 17 и 19 февраля, отложено.
Греческий клуб запросил отсрочку из-за местного законодательства, вводящего карантинные меры в отношении команды, в результате чего у неё не было бы минимум восьми игроков в разрешительном списке для проведения этих встреч», — приводит текст заявления Eвролиги портал Eurohoops.
Новые даты проведения матчей будут объявлены позже после консультации с командами. Согласно действующим правилам в связи с COVID-19 одну игру нельзя переносить больше трёх раз.
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