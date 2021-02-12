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32 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Астану»

32 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Астана» принимала «Химки». Команда из Казахстана неудачно начала и уже после первой четверти проигрывала с двузначной разницей — 11:22. Во второй десятиминутке «Химки» довели преимущество до 20 очков — 47:27.

Тем не менее после большого перерыва «Астана» сумела вернуться в игру. В третьей четверти казахстанцы отыграли сразу 16 очков — 58:62. В заключительном игровом отрезке «Химкам» удалось мобилизоваться и удержать победу — 82:77.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед. Защитник набрал 32 очка и совершил 9 передач. У команды из Нур-Султана отметился американец Джеремайя Хилл, записавший в актив 22 очка.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 16:30 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
77 : 82
Химки
Химки, Россия
Астана: Хилл - 24, Силиньш - 18, Мейерс - 11, Томпсон - 11, Томас - 8, Марбл - 5, Бажин, Гаврилов, Майдекин, Марчук, Мурзагалиев, Пономарев
Химки: Швед - 32, Мики - 16, Йович - 14, Воронов - 11, Валиев - 3, Зайцев - 2, Карасёв - 2, Понкрашов - 2, Вяльцев, Моня, Шарапов
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