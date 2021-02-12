32 очка Шведа помогли «Химкам» победить «Астану»

В Нур-Султане завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Астана» принимала «Химки». Команда из Казахстана неудачно начала и уже после первой четверти проигрывала с двузначной разницей — 11:22. Во второй десятиминутке «Химки» довели преимущество до 20 очков — 47:27.

Тем не менее после большого перерыва «Астана» сумела вернуться в игру. В третьей четверти казахстанцы отыграли сразу 16 очков — 58:62. В заключительном игровом отрезке «Химкам» удалось мобилизоваться и удержать победу — 82:77.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед. Защитник набрал 32 очка и совершил 9 передач. У команды из Нур-Султана отметился американец Джеремайя Хилл, записавший в актив 22 очка.